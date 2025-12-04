Ayudas para prevenir daños por especies cinegéticas a Entidades Locales

A. D. C. Baztan-Bidasoa. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

Las Entidades Locales de Navarra responsables de la gestión de sus propios cotos locales pueden solicitar ya las ayudas para aplicar medidas de prevención ante los daños en cultivos agrícolas que puedan generar los conejos, corzos o jabalís.

El Departamento de Medio Ambiente otorgará un total de 20.000 euros para esta subvención que tiene como objetivo minimizar o disminuir el riesgo de los daños que generan ciertas especies cinegéticas en ámbitos agrarios o forestales.

Las Entidades Locales podrán solicitar la ayuda a través de la ficha de trámite hasta el próximo 28 de diciembre. Con esta subvención se financiarán los gastos, hasta un 60%, de la instalación de mallas, tubos protectores u otros sistemas de similar índole, o pastores eléctricos para la protección de cultivos.