Baztan Bortziriak

Arraioz se sumerge desde mañana en cuatro intensos días de fiesta

El Diario Vasco

Baztan-Bidasoa.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09

Desde mañana viernes y hasta el próximo lunes Arraioz se sumergirá en fiestas con un completo programa que han preparado los jóvenes de la localidad para satisfacer todos los gustos. Las actividades comenzarán a mediodía con el lanzamiento de cohetes, seguido de juegos infantiles. A las 14.00 se dará inicio a la comida infantil. Para la tarde, desde las 15.30 horas, estarán preparado los hinchables, que se completarán con reparto de chocolate (18.00). A las 19.00, la txaranga Tuku-tuku saldrá para animar el ambiente. A las 21.30, zopak, animadas por la txaranga Tuku-tuku. A la una de la madrugada dará inicio la verbena con el grupo de baile Bizphiru Pelau.

El sábado arrancará pronto, con las dianas de las diez de la mañana. A las 11.00 juegos de cartas y hamaiketako. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrará el campeonato de mus en la sociedad Arizti y mientras tanto, herri kirolak para los txikis. Para las 18.00 horas se anuncia el bingo popular. A las 19.00 dará comienzo el concurso y degustación de tortillas de patata y postres. A las 20.30 mutildantzak y desde medianoche música con Bisai, Kilimak y dj Triodejaneiro .

El domingo diana a las 10.00. A las 12.00 será la vuelta al pueblo con gigantes desde la plaza Laxoa. A las 17.30, nueva edición, la XXII/, del Gran Prix de Arraioz. A las 20.00 actuación de Andoni Mitxelena. Habrá opción de cenar um bocadillo y tomar un trago.

El lunes, último día, a las 11.00 será el turno de la marcha ciclista. A las 14.30, zikiro jatea, a las 20.00 verbena con Beñat Mitxelena, y a medianoche, el tradicional Gaixoak Gu.

