Arotxa y Donamaria'ko Benta repiten sus premios Bib Gourmand Michelin

De los cinco restaurantes de Navarra que recomienda la Guía Michelin este año por su buena relación «calidad-precio», que cuentan con la distinción Bib Gourmand, que forma parte de la guía desde 1997, dos están en la comarca de Baztan-Bidasoa. Se trata del Restaurante Arotxa, situado en Bertizarana y más concretamente en Legasa y Donamaria'ko Benta, en Malerreka, en Ventas de Donamaria.

Ambos son negocios familiares, los hermanos Lacar con el chef Luismi a la cabeza al que acompaña Pedro José en Legasa y las hermanas con las hermanas Luzuriaga Badiola, con la chef Haizea a la cabeza, junto a Lorea. Los dos restaurantes tienen esta distinción desde hace años y en 2025, han repetido.

Junto a ellos, hay otros tres Bibs Gourmands en Navarra: El Merca'o en Pamplona; Origen, en la planta baja de un antiguo edificio de piedra (el mismo que da cobijo al restaurante El Molino de Urdániz); y Maskarada, en Lekunberri.

Arotxa

La Guía Michelin describe el Arotxa como «un negocio de marcado carácter familiar, pues los hermanos Lacar se reparten las tareas entre la sala y los fogones. En sus comedores, de cuidado montaje contemporáneo pero con detalles rústicos que aportan personalidad, el chef Luismi Lacar propone una cocina de claro gusto tradicional, con toques actuales e interesantes sugerencias del día. Los entrantes convencen y los pescados resultan sumamente sabrosos, sin embargo... no hay duda de que uno de los grandes protagonistas de la carta es su maravilloso chuletón de vaca a la parrilla, elaborado sobre brasas de encina, en varillas inclinadas para preservar las fragancias y con la contrastada calidad que siempre atesoran sus carnes».

Donamaria'ko Benta

En cuanto a Donamaria'ko Benta, la Guía Michelin recuerda que «ocupa una venta del siglo XIX ubicada en plena naturaleza y tiene a toda la familia implicada en el negocio. Su comedor presenta un acogedor ambiente rústico, con las paredes en piedra, la viguería vista y mobiliario antiguo de calidad. Proponen una carta tradicional y regional a precios moderados e interesantes jornadas gastronómicas, a lo largo del año, dedicadas a los hongos, a la caza, a los productos de temporada... ¿Te apetece pasar unos días en la zona? No descartes quedarte aquí, pues también ofrece unas correctas habitaciones. ¡A la hora de los postres prueba el sorprendente Tiramisú estilo Donamaria!».

Navarra mantiene sus cinco estrellas Michelin. El Molino de Urdániz conserva sus dos estrellas y, Europa, Kabo y Rodero, por su parte, suman una estrella cada uno.