Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La factoría de Lesaka cuenta con unos 300 trabajadores. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Arcelor Mittal se plantea prolongar más de un año el ERTE que afecta a Lesaka

La dirección ha manifestado su intención de mantener las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual

A. D. C.

Baztan-Bidasoa.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23

Comenta

La dirección de ArcelorMittal propuso el jueves prorrogar más de un año el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en las empresas del clúster, en Asturias, Sagunto (Valencia), Lesaka (Navarra) y Etxebarri (Bizkaia) y el sector de distribución AMDS, debido «a la caída de pedidos en algunas instalaciones».

Según fuentes sindicales, la empresa ha trasladado a la parte sindical que la prórroga del ERTE, que vence el 31 de diciembre, es «necesaria» para seguir manteniendo esta herramienta de flexibilidad.

Comisión negociadora

La propuesta la realizaba la empresa durante una reunión mantenida en Avilés (Asturias) en formato mixto (presencial y telemático) para constituir una comisión negociadora del ERTE por causa productiva, a fin de abordar la posible prórroga del que se aplica en la actualidad.

La comisión ha quedado constituida por trece representantes de la parte social en base a la representación legal exigida: seis de UGT, cuatro de CCOO, dos de ELA y uno de USO.

En esta reunión, la dirección de la empresa manifestaba que procederá a la entrega de la documentación que sustenta la prórroga solicitada del ERTE por causa productiva en una próxima reunión.

Esta prórroga del ERTE, que se ha planteado teniendo en cuenta los posibles escenarios futuros de incertidumbre para los próximos años, tendría una duración superior al año y mantendría los porcentajes de afectación del último expediente, firmado este año.

La dirección de la siderúrgica ha manifestado también su intención de mantener las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual, tales como la garantía del complemento hasta el 90 por ciento del salario bruto y el cien por cien de pagas y vacaciones. El ERTE de ArcelorMittal afecta a 6.600 trabajadores en diversas factorías del país, incluidas las asturianas de Gijón y Avilés

En Navarra el expediente de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos (ERTE) lo aplica a su factoría de Lesaka, que emplea a unas 300 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arcelor Mittal se plantea prolongar más de un año el ERTE que afecta a Lesaka

Arcelor Mittal se plantea prolongar más de un año el ERTE que afecta a Lesaka