Arcelor Mittal se plantea prolongar más de un año el ERTE que afecta a Lesaka

A. D. C. Baztan-Bidasoa. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La dirección de ArcelorMittal propuso el jueves prorrogar más de un año el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en las empresas del clúster, en Asturias, Sagunto (Valencia), Lesaka (Navarra) y Etxebarri (Bizkaia) y el sector de distribución AMDS, debido «a la caída de pedidos en algunas instalaciones».

Según fuentes sindicales, la empresa ha trasladado a la parte sindical que la prórroga del ERTE, que vence el 31 de diciembre, es «necesaria» para seguir manteniendo esta herramienta de flexibilidad.

Comisión negociadora

La propuesta la realizaba la empresa durante una reunión mantenida en Avilés (Asturias) en formato mixto (presencial y telemático) para constituir una comisión negociadora del ERTE por causa productiva, a fin de abordar la posible prórroga del que se aplica en la actualidad.

La comisión ha quedado constituida por trece representantes de la parte social en base a la representación legal exigida: seis de UGT, cuatro de CCOO, dos de ELA y uno de USO.

En esta reunión, la dirección de la empresa manifestaba que procederá a la entrega de la documentación que sustenta la prórroga solicitada del ERTE por causa productiva en una próxima reunión.

Esta prórroga del ERTE, que se ha planteado teniendo en cuenta los posibles escenarios futuros de incertidumbre para los próximos años, tendría una duración superior al año y mantendría los porcentajes de afectación del último expediente, firmado este año.

La dirección de la siderúrgica ha manifestado también su intención de mantener las condiciones del plan social aprobadas en el ERTE actual, tales como la garantía del complemento hasta el 90 por ciento del salario bruto y el cien por cien de pagas y vacaciones. El ERTE de ArcelorMittal afecta a 6.600 trabajadores en diversas factorías del país, incluidas las asturianas de Gijón y Avilés

En Navarra el expediente de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos (ERTE) lo aplica a su factoría de Lesaka, que emplea a unas 300 personas.