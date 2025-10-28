Arantza celebra sus días culturales y se prepara para el Baserritarren Eguna

A. D. C. Bortziriak. Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El fin de semana comenzaban los días culturales en Arantza, que culminarán con el Baserritarren Eguna de este próximo sábado. El sábado por la tarde los actos comenzaban en Ekaitza Elkartea. Por un lado se jugó el campeonato infantil y juvenil de parchís, que tuvo como ganadores a Oihan Leiza y Aner Mariezkurrena. A continuación se disputó el campeonato de mus, en el que los campeones fueron Imanol Lukanbio y Xabi Iturria.

El domingo por la tarde, las familias fueron las protagonistas. De la mano del grupo Aliritzi se realizó un taller de instrumentos, y después, todos se convirtieron en músicos, cantantes y bailarines. Para redondear la jornada, la asociación de padres y madres repartió chocolate caliente y bizcochos.

Taller de cocina

Hoy continúan las actividades culturales con taller de cocina que se celebrará de 17.00 a 19.30 horas. Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender a elaborar platos saludables con productos de temporada y locales en el gimnasio de la escuela, con Miriam Ortiz. Las plazas son limitadas y hay que apuntarse llamando al 678 03 50 16. El precio de inscripción asciende a diez euros.

Baserritarren Eguna

El próximo sábado 1 de noviembre tendrá lugar el Baserritarren Eguna. Como es tradición, el frontón de la localidad acogerá exposiciones y puestos de venta de productos locales y artesanos, elaborados en los caseríos de la localidad. Además, habrá concurso de quesos, pasacalles de trikitilaris, sorteo de cestas con productos locales... Este año debido a la enfermedad Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al vacuno, no habrá muestra de ganado. Por la tarde, los bertsolaris Unai y Eñaut Agirre y el músico Imanol Kamio realizarán el recital de bertsos Auskalo zeinek jarriak. Será a las 19.00 en el gimnasio de la escuela.

El domingo 2 de noviembre, el grupo de teatro Txalo-Talo representará la obra para adultos 'Kutsidazu bidea Ixabel', a las 18.00 horas en el gimnasio de la escuela.

Por último, el 7 de noviembre, para redondear los días culturales, Gari Goikoetxea presentará el libro Esnatu ala hil, a las 19.00 horas en la biblioteca.