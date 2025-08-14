Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Arantza acoge hoy la final del campeonato navarro de aizkolaris de tercera categoría

También se disputará el campeonato masculino y femenino de recogida de mazorcas

El Diario Vasco

arantza.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:50

Siguiendo la tradición de los últimos años, Arantza volverá a acoger hoy competiciones oficiales de deporte rural. A partir de las 18.00 horas, se disputará la final del campeonato navarro de aizkolaris de tercera categoría. De igual modo, tendrá lugar el campeonato masculino y femenino de recogida de mazorcas.

La final del campeonato navarro de aizkolaris de tercera categoría enfrentará a cinco deportistas que se clasificaron mediante una eliminatoria que se disputó en los pasados sanfermines de Pamplona. Entre ellos, habrá doble representación local. Julen Urrutia, de Arraioz, repetirá presencia, como el año pasado, y también estará Xabier Mitxelena, de Irurita. Junto a ellos competirán Beñat Senosiain, de Olague; y Eñaut Oiarbide y Ioan Goikoetxea, de Etxarri Aranatz.

Tendrán que cortar cuatro troncos: dos de 45 pulgadas y dos kanaerdikos. Los dos primeros clasificados subirán de categoría.

Julen Urrutia, Xabier Mitxelena, Ainhoa Etxegarai, Manex Sarasola y Luken Urtxegi serán los representantes locales

Mazorcas

Los campeonatos navarros de recogida de mazorcas también se disputarán en Arantza en el mismo festival, y también habrá presencia local con la actual campeona, la beratarra Ainhoa Etxegarai, en mujeres y los igantziarras Manex Sarasola eta Luken Urtxegi en el campeonato masculino.

La competición femenina la completarán Leire Herrera (Antsoain) y Sara Zapata (Txantrea); mientras que en la masculina también estarán en liza Josu Elizalde (Betelu), Lur Gil (Elkarte), Oier Aierdi (Etxarri Aranatz), Aimar Martinez (Berriozar) y Ander Arbilla (Larraintzar) .

Tanto mujeres como hombres, tendrán que recoger 50 mazorcas dispuestas en dos líneas y los dos primeros clasificados conseguirán el pase para participar en el campeonato de Euskal Herria que se celebrará el 14 de diciembre en Mungia.

El festival se completará ocn la exhibicón de la iturendarra Estefi Etxebeste con la piedra.

