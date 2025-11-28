Aprobada la moción sobre el centro de menores solo con los votos de EH Bildu

A.D.C. Baztan. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

En sesión plenaria celebrada el jueves, el Ayuntamiento de Baztan aprobaba dos mociones presentadas por EH Bildu. La primera de ellas sobre el «cese de toda relación comercial y económica con el Estado de Israel» fue aprobada con ocho votos a favor, de EH Bildu y Zurekin Baztan y hubo tres abstenciones, de Baztango Independienteak y UPN.

En cuanto al a segunda moción, sobre el centro de menores de edad no acompañados en situación de migración que Gobierno de Navarra va a abrir en Elizondo, fue aprobada con los seis votos a favor de EH Bildu. Hubo cinco abstenciones de Zurekin Baztan, Baztango Independienteak y UPN. No asistieron al pleno un concejal de Zurekin Baztan y el concejal de Geroa Bai.

En la segunda mociónn el ayuntamiento especifica no estar de acuero «con la reducción de la actividad y el despido de trabajadores llevado a cabo por Benito Menni. Alquilar un espacio recién vaciado y darle otro uso avala la reducción realizada por la empresa Benito Meni». Se refiere a que el edificio cerrado hace un año en las instalaciones del centro hospitalario Benito Menni es el lugar elegido por el Gobierno de Navarra para abrir ahora el centro de menores no acompañados.

El ayuntamiento valora «positivamente que en lugar de aglutinar a muchos menores en unos pocos centros, se repartan en más centros, entre ellos en Baztan. Esto garantiza una atención adecuada y facilita y naturaliza la convivencia entre los menores y la comunidad local».

Ante los «rumores y discursos fascistas que criminalizan» a estos menores manifiestan que «no han abandonado su tierra natal por capricho. Son víctimas de la explotación y el expolio que el sistema capitalista impone en los países del sur global».

Recuerdan que «existen experiencias positivas en la gestión de este tipo de centros. En ellas, los agentes locales y la fundación pública que gestiona el centro trabajan en colaboración. Estos menores necesitan el apoyo de todo Baztan, y animamos a la ciudadanía a participar de forma positiva en las iniciativas que se organicen». Este mismo lunes habrá charlas informativas a las 18.00 h. en el Centro Cívico de Irurita y la segunda, a las 20.00 h. en el lavadero de Erratzu. El martes las charlas continuarán, a las 18.00 h. en el desván de la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo y a las 20.00 h. en la sociedad de Aniz.

En la primera moción se aprueba que «en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, los órganos responsables exigirán necesariamente que los licitadores firmen el modelo de declaración responsable en relación con el cumplimiento del derecho internacional». «Se revisarán todas las contrataciones y en caso de encontrar cualquier relación contractual con el Estado de Israel se estudiará su suspensión». El Ayuntamiento «no participará en eventos deportivos, económicos, académicos, culturales o de otra índole en los que participen el Gobierno de Israel».