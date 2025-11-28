Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

Aprobada la moción sobre el centro de menores solo con los votos de EH Bildu

Hubo abstenciones de Zurekin Baztan, Baztango Independienteak y UPN, y no asistieron un edil de Zurekin Baztan y el de Geroa Bai

A.D.C.

Baztan.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

En sesión plenaria celebrada el jueves, el Ayuntamiento de Baztan aprobaba dos mociones presentadas por EH Bildu. La primera de ellas sobre el «cese de toda relación comercial y económica con el Estado de Israel» fue aprobada con ocho votos a favor, de EH Bildu y Zurekin Baztan y hubo tres abstenciones, de Baztango Independienteak y UPN.

En cuanto al a segunda moción, sobre el centro de menores de edad no acompañados en situación de migración que Gobierno de Navarra va a abrir en Elizondo, fue aprobada con los seis votos a favor de EH Bildu. Hubo cinco abstenciones de Zurekin Baztan, Baztango Independienteak y UPN. No asistieron al pleno un concejal de Zurekin Baztan y el concejal de Geroa Bai.

En la segunda mociónn el ayuntamiento especifica no estar de acuero «con la reducción de la actividad y el despido de trabajadores llevado a cabo por Benito Menni. Alquilar un espacio recién vaciado y darle otro uso avala la reducción realizada por la empresa Benito Meni». Se refiere a que el edificio cerrado hace un año en las instalaciones del centro hospitalario Benito Menni es el lugar elegido por el Gobierno de Navarra para abrir ahora el centro de menores no acompañados.

El ayuntamiento valora «positivamente que en lugar de aglutinar a muchos menores en unos pocos centros, se repartan en más centros, entre ellos en Baztan. Esto garantiza una atención adecuada y facilita y naturaliza la convivencia entre los menores y la comunidad local».

Ante los «rumores y discursos fascistas que criminalizan» a estos menores manifiestan que «no han abandonado su tierra natal por capricho. Son víctimas de la explotación y el expolio que el sistema capitalista impone en los países del sur global».

Recuerdan que «existen experiencias positivas en la gestión de este tipo de centros. En ellas, los agentes locales y la fundación pública que gestiona el centro trabajan en colaboración. Estos menores necesitan el apoyo de todo Baztan, y animamos a la ciudadanía a participar de forma positiva en las iniciativas que se organicen». Este mismo lunes habrá charlas informativas a las 18.00 h. en el Centro Cívico de Irurita y la segunda, a las 20.00 h. en el lavadero de Erratzu. El martes las charlas continuarán, a las 18.00 h. en el desván de la Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo y a las 20.00 h. en la sociedad de Aniz.

En la primera moción se aprueba que «en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, los órganos responsables exigirán necesariamente que los licitadores firmen el modelo de declaración responsable en relación con el cumplimiento del derecho internacional». «Se revisarán todas las contrataciones y en caso de encontrar cualquier relación contractual con el Estado de Israel se estudiará su suspensión». El Ayuntamiento «no participará en eventos deportivos, económicos, académicos, culturales o de otra índole en los que participen el Gobierno de Israel».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aprobada la moción sobre el centro de menores solo con los votos de EH Bildu