Apoyo de la Mancomunidad de Malerreka a una mujer víctima de acoso sexual

A. D. C.

malerreka.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

Con motivo de un caso de acoso sexual ocurrido en el último mes en la comarca, la Mancomunidad de Malerreka quiere mostrar «su total apoyo y cercanía a la mujer agredida, así como a las personas de su entorno».

La Comisión de Prevención de la Mancomunidad de Malerreka y el grupo feminista de Malerreka-Bertizarana han difundido la nota a través de la cual informan de que «en el último mes una mujer ha sufrido acoso sexual en Malerreka» por lo que quieren trasmitirle «a ella y a su entorno todo el apoyo y cercanía».

Recuerdan que «toda forma de violencia contra las mujeres es intolerable» y la «condenan rotundamente». Hacen un llamamiento a la sociedad para que «no se quede callada contra la violencia machista y dé una respuesta conjunta contra las agresiones».

