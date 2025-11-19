Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Centro Benito Menni de Elizondo cuenta con varios edificios.

Baztan Bortziriak

Apertura de un nuevo centro para 20 menores no acompañados en Elizondo

El Ayuntamiento confirma la intención de Gobierno de Navarra de abrir un COA (Centro de Observación y Acogia) en un edificio de Benito Menni

A. D. C.

baztan.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

El ayuntamiento de Baztan ha confirmado a este medio que el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra abrirá un nuevo COA (Centro de Observación y Acogida) con capacidad para 20 menores no acompañados en Elizondo, en concreto, en el edificio que hace aproximadamente un año cerró el centro hospitalario Benito Menni, en la localiad.

En Navarra la Fundación Gizain es quien se ocupa de la gesitó pública de estos COAs, diseñados para brindar atención inmediata y provisional a menores en situación de desprotección, incluyendo a los migrantes. Estos centros evalúan su situación y diseñan un plan de intervención para ofrecerles un entorno seguro mientras se determina una solución a largo plazo.

De hecho, en la página web de Gizain se espeficica la «apertura de COA Elizondo con disponibilidad de incorporación para principios de diciembre» y se publican enlaces con ofertas disponibles en el Servicio Navarro de Empleo. En concreto, para un coordinador de equipo, para trabajador social con coordinación de equipo, psicólogo (50%) de jornada), mediador socio-cultural, educadores sociales y personal de limpieza (50% jornada).

Desde el consistorio indican que «mantuvimos una reunión hace aproximadamente un mes con Derechos Sociales y Empleo del Gobierno de Navarra y nos comunicaron que se abrirá para 20 plazas este edificio y contará con unos 26 monitores y responsables, gestionado por Gizain».

Un año cerrado

Desde el ayuntamiento recuerdan las reivindicaciones, desde el cierre de este edificio por parte de las trabajadoras de Benito Menni.

Se da la circunstancia de que está a punto de cumplirse un año desde que Hermanas Hospitalarias, con la autorización del Gobierno de Navarra, cerró uno de los tres edificios del centro Benito Menni de Elizondo, dedicado a Salud Mental, especialmente psiquiatría, discapacidad intelectual y psicogeriatría.

Desde que se cerró, las trabajadoras han denunciado de forma reiterada «las graves consecuencias que esta decisión ha tenido tanto en la atención a las personas usuarias como en sus propias condiciones laborales», según indidaban desde el sindicato ELA.

Según señalan, «el cierre ha reducido la calidad del servicio de salud mental y ha provocado despidos y precarización entre la plantilla, compuesta mayoritariamente por mujeres». «Pese a ello, ni la empresa ni el Gobierno de Navarra han tomado medidas para revertir la situación», reprochaban.

