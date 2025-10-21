Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antiguos trabajadores adquieren Lorpen por 400.000 euros

A. D. C.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Antiguos trabajadores agrupados en torno a la empresa Artain25 S.L. han adquirido Lorpen por 400.000 euros, asumiendo la subrogación de los 28 contratos laborales y respetando las condiciones de trabajo y antigüedad.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de la empresa navarra Lorpen, integrada en la concursada Lorpeland, a la sociedad Artain25 por un precio total de adquisición ofertado de 400.000 euros.

La operación se realiza en el marco del concurso voluntario de Ternua Group, Import Arrasate, Iasa Retail y Lorpeland.

Adicionalmente, la sociedad navarra Artain25 asume el pago de 54.006,84 euros correspondientes a las cuotas pendientes del contrato de 'leasing' con BBVA, y la subrogación en los contratos laborales, respetando las condiciones de trabajo y de antigüedad, lo que evita indemnizaciones por importe de 644.509,54 euros, «en beneficio de la masa activa», según ha informado el TSJPV.

La operación se formalizará libre de cargas, salvo las expresamente asumidas, y dentro del plazo máximo de quince días hábiles desde la firmeza del auto de adjudicación.

