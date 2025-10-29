Ane Elzaurdia y Aritz Arratibel se hacen con la II Bortzirietako Kopa

Ane Elzaurdia se ha impuesto en las cinco carreras del circuito.

A. D. C. bortziriak. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Ane Elzaurdia y Aritz Arratibel se han proclamado ganadores de la segunda edición de la Bortzirietako Kopa, tras la disputa de la última prueba, la Subida a Lizuniaga.

Ane Elzaurdia ha sumado un total de 400 puntos en una competición redonda, ya que se impuso en las cinco carreras que componían el circuito: Zubigaineko Kros Herrikoia de Lesaka, Alkaiaga Trail, Gau Krossa de Bera, Cross de Agerra y la Subida a Lizuniaga.

En la clasificación final, Amaia Jorajuria terminó segunda, con 365 puntos y Amaia Etxarte tercera con 310 puntos. Para la clasificación final se tenían en cuenta los cuatro mejores resultados en las cinco carreras.

Por equipos, Eziñin ha ganado esta segunda edición de la Kopa, con 480 puntos, por delante de Zerbezeruk y Xerpak

En categoría masculina, Aritz Arratibel, ganador en Lesaka y Lizuniaga, se ha impuesto con 390 puntos, por delante de Hodei Lujanbio (355 puntos). La tercera plaza de la clasificación ha sido para Gwendal Larqué (355 puntos).

Por equipos, Eziñin ha ganado esta segunda edición de la Kopa, con 480 puntos, por delante de Zerbezeruk (455 puntos) y Xerpak (300).

La última prueba, la Subida a Lizuniaga, contó con 65 participantes, cuatro menos que en 2024. Arratibel, con un tiempo de 17 minutos y 25 segundos, fue el vencedor, con Gwendal Larqué segundo y Ion Garraus tercero. Ane Elzaurdia fue la ganadora entre las mujeres (20 minutos y 49 segundos, mientras que Enea Erkizia fue segunda y Nahia Pikabea, tercera. Ion Garraus y Teresa Igoa fueron los mejores veteranos.

La Bortzirietako Kopa cierra de este modo su segunda edición con éxito ya que mantiene el objetivo de aumentar la participación en las carreras.

De cara al próximo año, se prevé ampliar el circuito con la incorporación de más carreras que se disputan en Bortziriak.

Desde Bortzirietako Kopa agreden «el apoyo de los organizadores como Beti Gazte, Agerra Mendi Taldea, Gure Txokoa, Manttale y la comisión de fiestas de Alkaiaga, los ayuntamientos de Bera y Lesaka, además de Martiko, Fundación Ibardin y Mazizior Edariak».

Los ganadores de la primera edición fueron Ainara Mendiburu e Ibon Erdozain.