El ambiente festivo se extiende por toda la comarca

Llegados a mediados de agosto nos adentramos en uno de los periodos festivos más atractivos para los vecinos de la comarca, con fiestas en ... numerosas localidades. Mientras Sunbilla ya está celebrando de pleno las suyas, en breve se sumarán Oronoz-Mugairi, Amaiur, Etxalar Zubieta, Zugarramurdi...

En Sunbilla el programa para hoy comenzará a las 10.00 horas diana con los gaiteros de Elizondo. A las 11.00 horas, tirada de plato en Olegi. De 11.30 a 13.00 pasacalles de gigantes y cabezudos con los gaiteros de Elizondo. A las 13.30 comenzará la comida organizada por la AMPA. De 18.00 a 19.00 horas, ponis frente a la Asociación Ulibeltzak. A las 19.30, betizuak de la ganadería Arno en la vela frente a la Asociación Ulibeltzak. A las 21.00 horas saldrá el toro de fuego en Harbizti. Y, para terminar el programa del día, de 20.00 a 22.00 y de 00.00 a 02.30 horas, verbena con Beñat.

Mañana, a las diez diana. Mañana y tarde, tren chu-chu por el pueblo. A las once boneta y zapatilla en la plaza de tiro. A las 14.00 Comida de cuadrillas en la Sociedad Ulibeltzak. Después de comer agua de agua animada por la txaranga Elutxa. A las 19.30 Concurso de tortilla y postre. A continuación, degustación de pintxos y sidra en la plaza. De 20.30 a 02.00 verbena con Dj J & J. A las 21.00 toro de fuego en los alrededores de la plaza.

Hoy en Sunbilla, habrá tirada de plato, comida organizada por la AMPA, ponis y verbena con Beñat

Chupinazos varios

Será el jueves cuando el ambiente festivo se vaya extendiendo a diferentes puntos con los lanzamientos de los respectivos chupinazos. Es el caso de Oronoz-Mugairi. El lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas será a las 12.00 horas. A continuación, pasacalles por el pueblo. A las 14.00 horas, comenzará la comida infantil en el frontón. Y de 15.30 a 18.30 habrá hinchables infantiles, juegos, etc. A continuación, merienda infantil.

La asociación Gaztelune acogerá a partir de las 16.00 el campeonato de mus. A las 19.00 horas, habrá pasacalles de los gigantes desde el barrio Bentazarrea; a las 21.00 horas 'Baztan zopas' junto con la charanga Peñapoteo y a partir de medianoche, DJ Txingudi.

Amaiur también se adentrará en las fiestas patronales el jueves con el chupinazo y repique de campanas con la charanga Kuxkuxtu a las 20.00 horas. A las 21.00 horas, 'Baztan zopas' junto con la charanga Kuxkuxtu. Y, desde la una de madrugada, baile con el grupo Betizu.

En Etxalar las actividades comenzarán el jueves a las 17.00 horas con la disputa de la novena carrera popular. A las 19.45 horas, comparecencia silenciosa y será a las 20.00 horas cuando se lance el chupinazo. A partir de las 21.30 horas se celebrará la cena popular. De 00.30 a 4.00 horas, baile con Biziraun, y desde medianoche, DJ Txingudi.

En Zubieta, el jueves a las 19.00 horas se disputará la final del campeonato de pala. A las 20.00 horas saldrán los txistularis y trikitilaris. A las 21.00 horas, 'Baztan zopas' con la charanga Kuxkuxtu. Y desde la una, baile con el grupo Berriztu.

En Zugarramurdi será a las 10.00 del jueves cuando se lance el cohete que da inicioa la fiestas, y seguirá con Eskea con música por todo el pueblo. A las 18.00 horas, en la plaza se celebrará la Joko Besta. A las 19.30 horas Matraka Elektrotxaranga animará la plaza. A continuación concentración en apoyo a Palestina. Por la noche, a partir de las 22.00 horas, piperrada en la plaza. Y desde las 23.00, Luhartz Erromeria animará la noche.