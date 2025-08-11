Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

El ambiente festivo se extiende por toda la comarca

Sunbilla sigue celebrando sus fiestas mientras que en otros puntos como Etxalar, Zugarramurdi, Oronoz-Mugairi o Amaiur comenzarán este jueves

A. Urbieta

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Llegados a mediados de agosto nos adentramos en uno de los periodos festivos más atractivos para los vecinos de la comarca, con fiestas en ... numerosas localidades. Mientras Sunbilla ya está celebrando de pleno las suyas, en breve se sumarán Oronoz-Mugairi, Amaiur, Etxalar Zubieta, Zugarramurdi...

