Almandoz pide que se retire el proyecto de carretera de acceso a la cantera

A. D. C. Baztan. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Almandoz es conocida por ser la primera localidad del Valle al llegar desde Pamplona y también, por su cantera, a simple vista desde la N-121-A. con la pidra caliza de las canteras de Almandoz se embellecieron algunos tramos del metro de Moscú, pero en la actualidad se explota sobre todo un frente de ofita con una carretera que pasa por la mitad de la localidad.

En enero de 2025 se presentó en la Junta General del valle de Baztan la renovación del convenio firmado en 2014 con Canteras Acha relativo a la explotación de la cantera 'Arritxuri' en Almandoz y en dicho convenio se recogía el compromiso por parte de la empres 'Canteras Acha' de la construcción de un nuevo acceso que elimine las molestias ocasionadas por la circulación de camiones por el casco urbano. En el escrito se recogía que la construcción de dicho acceso se ajustará «al visto bueno del ayuntamiento y del pueblo de Almandoz».

Mucho antes, en abril de 2012, el pueblo de Almandoz ya elegía entre tres trazados en Batzarre. Se decantaban por el de Abreiko, por el este del casco urbano y en octubre de 2025, en un nuevo batzarre, se ratificaba dicho acuerdo: nueva carretera por Abreiko y lo más alejada del pueblo.

Ahora, la alcaldesa jurado de Almandoz, Beatriz Echeverría Valcarlos, ha presentado dos escritos —ante el Ayuntamiento del Valle de Baztan y ante el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra— en los que solicita la retirada del proyecto de 'nueva carretera de acceso a la cantera Arritxuri', promovido por la empresa Canteras Acha S.A.

En el documento dirigido al departamento de Medio Ambiente, Almandoz advierte de graves deficiencias técnicas y ambientales en el proyecto actual, que prevé un trazado por el oeste del núcleo urbano. Detalla en el escrito que esa propuesta afectaría a robledales de gran porte, manantiales naturales —incluido uno que abastece a una explotación ganadera—, así como a terrenos inestables con riesgo de corrimientos de tierra y deslizamientos.

Denuncia que el proyecto omite la afección a caminos públicos y parcelas privadas, así como la proximidad al cementerio del pueblo, que podría verse comprometido por el uso de explosivos en la excavación. Además, recuerda que el terreno se encuentra dentro de la Red Natura 2000 (ZEC de Belate), por lo que considera imprescindible una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria antes de cualquier actuación. Solicita por todo ello, que se retire el proyecto en tramitación y que cualquier nueva propuesta «cumpla con la legislación ambiental vigente y con la voluntad del pueblo de Almandoz».