Actos para celebrar la Semana Europea de la Prevención de Residuos

Viernes, 21 de noviembre 2025

La Mancomunidad de Residuos de Bortziriak se suma un año más a la Semana Europea de la Prevención de Residuos, «en la que todo el continente se une para tratar de concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir los residuos que generamos».

En los últimos 5 años, en Bor-tziriak, «lejos de conseguir este objetivo, han aumentado los residuos un 5,64 %. En 2020 se recogieron un total de 4.330 toneladas de residuos, mientras que en 2024 se alcanzaron las 4.574 toneladas», explican desde la Mancomunidad.

Aumento de los costes

El aumento de la generación de residuos ha provocado que la Mancomunidad haya tenido que ampliar sus recursos, contratando nuevos empleados y comprando más camiones y contenedores. Todo ello supone un mayor gasto para la Mancomunidad, lo que repercute directamente en la tasa que se cobra a los vecinos y vecinas de Bortziriak.

«Por eso es también muy importante reducir la cantidad de residuos que generamos día a día. No sólo redundará en una mejora en la calidad del medio ambiente, sino que evitará tener que seguir rascándonos el bolsillo».

Actuaciones

Entre las actividades organizadas este año, se llevarán a cabo visitas al Punto Limpio y a los Mini Puntos Limpios con escolares. Se ha invitado a todos los centros escolares a visitar el Punto Limpio de Alkaiaga o los Mini Puntos Limpios de Arantza, Etxalar, Igantzi y Lesaka. En dichas visitas se les explicará la gestión que realiza la Mancomunidad con los residuos que allí se recogen, y se hará especial hincapié en la reducción de la generación de los mismos. Además, al finalizar, se les hará entrega de una cantimplora para evitar la generación de residuos de botellas de plástico.

Por otra parte, para buscar una reducción de residuos en la cesta de la compra, a través del agente de acompañamiento de la Mancomunidad, se va a promover una compra más sostenible haciendo uso de materiales reutilizables, como tuppers en las carnicerías y pescaderías, o bolsas reutilizables en el resto de comercios.

También se ha contactado con todos los restaurantes de Bortziriak «para recordarles la importancia de la reducción del desperdicio alimentario. Además, se les ha hecho entrega de tuppers compostables para ofrecer a sus clientes la opción de poder llevarse las sobras a casa».

Se participará en dos campañas promovidas por el Consorcio de Residuos de Navarra. Por un lato, en 'Yo no me escondo, soy transparente', campaña con todos los establecimientos hosteleros, en la que se trabajará en que los únicos residuos que se depositen en el contenedor para la fracción resto (verde) sean los que no se pueden reciclar y por otra parte, en 'Con los voluminosos... no seas delincuente', campaña para concienciar sobre la importancia de gestionar correctamente los residuos voluminosos y evitar que se dejen tirados en la calle.