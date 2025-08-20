Abierto el plazo de presentación de solicitudes para utilizar las aulas de Arizkunenea

El Diario Vasco baztan-bidasoa. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Baztan tiene abierto el plazo de presentación de solicitudes para utilizar las aulas de Arizkunenea.

La convocatoria es para el curso 2025-2026 (de octubre a junio) y está dirigida a asociaciones legalmente constituidas.

La solicitud, debidamente cumplimentada, debe presentarse en el registro electrónico del Ayuntamiento de Baztan (www.baztan.eus), adjuntan una descripción de la actividad que se va a realizar, y la fecha límite para ello será este próximo domingo 24 (inclusive).