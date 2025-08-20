Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

Abierto el plazo de presentación de solicitudes para utilizar las aulas de Arizkunenea

baztan-bidasoa.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Baztan tiene abierto el plazo de presentación de solicitudes para utilizar las aulas de Arizkuneneabierto el plazo de presentación de solicitudes para utilizar las aulas de Arizkunenea.

La convocatoria es para el curso 2025-2026 (de octubre a junio) y está dirigida a asociaciones legalmente constituidas.

La solicitud, debidamente cumplimentada, debe presentarse en el registro electrónico del Ayuntamiento de Baztan (www.baztan.eus), adjuntan una descripción de la actividad que se va a realizar, y la fecha límite para ello será este próximo domingo 24 (inclusive).

