Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de ajoarrieros que organiza todos los años la Asociación Beti Gazte de Lesaka con la colaboración del Ayuntamiento, el día previo a las Ferias de la localidad. La cita será el miércoles 19 de noviembre a las 18.00 horas. Las personas interesadas en participar en el evento deben inscribirse previamente antes de lunes a través del correo kultura@betigazte.net.