Abierta ya la inscripción para la Carrera de Contrabandistas de Urdazubi

La Carrera de Contrabandistas de Urdazubi se celebrará el próximo mes de octubre en su vigesimotercera edición ya ha habierto el plazo de inscripción. La cita, organizada por el club deportivo Azkar, con el apoyo del Ayuntamiento de Urdazubi, volverá a ser doble, ya que el día 11 de octubre se celebrará la prueba denominada Obras Nocturnas y el día siguiente la Media Maratón.

A través de esta prueba, que va camino de celebrar sus bodas de plata, los organizadores pretenden aunar deporte, historia y medio ambiente y rendir homenaje a los vecinos y vecinas que se dedicaron al estraperlo en épocas de escasez.

Como todos los años, esta vigesimotercera edición también contará con dos carreras: la carrera nocturna Gaueko Lanak, sobre un recorrido de 9,5 kilómetros con un desnivel de 500 metros, que homenajea a las personas que iniciaron esta prueba y diseñaron el recorrido hace 20 años; y la media maratón, con un trazado de 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel por los montes que fueron testigos de las noches de contrabando.

Gaueko Lanak se disputará el día 11 con salida a las 19.30 horas, mientras que la media maratón saldrá a las 9.30 horas del domingo 12. En ambos casos desde la plaza de Urdax.

En lo que respecta a las inscripciones, la de la carrera nocturna tendrá un coste de 15 euros. La edad mínima para participar es de 16 años, y habrá un límite de 175 corredores. Para la media maratón, el precio de la inscripción será de 30 euros. La edad mínima en este caso será de 18 años y el número máximo de participantes, 175. También es posible realizar una inscripción combinada por 40 euros. En este caso el máximo de participantes será de 150 euros.

Los organizadores apuntan que todas aquellas personas que realicen la inscripción antes del 26 de septiembre tendrán asegurada la talla de la camiseta.

Para la prueba nocturna será necesario llevar frontal cargado o con pilas, recipiente para el agua y chubasquero o cortavientos. Estos dos últimos también serán obligatorios para la media maratón. No llevarlos implican la descalifiación de la carrera.

Para más información, pueden escribia a kaixo@mugarki.com; o llamar al número 622903055.