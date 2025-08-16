Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El circuito de montaña mezcla historia, aventura y naturaleza. JOSETXO

Baztan Bortziriak

Abierta ya la inscripción para la Carrera de Contrabandistas de Urdazubi

La prueba nocturna, de 9,5 kilómetros, se celebrará el 11 de octubre, y la media maratón, al día siguiente

A. URBIETA

urdazubi.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38

La Carrera de Contrabandistas de Urdazubi se celebrará el próximo mes de octubre en su vigesimotercera edición ya ha habierto el plazo de inscripción. La cita, organizada por el club deportivo Azkar, con el apoyo del Ayuntamiento de Urdazubi, volverá a ser doble, ya que el día 11 de octubre se celebrará la prueba denominada Obras Nocturnas y el día siguiente la Media Maratón.

A través de esta prueba, que va camino de celebrar sus bodas de plata, los organizadores pretenden aunar deporte, historia y medio ambiente y rendir homenaje a los vecinos y vecinas que se dedicaron al estraperlo en épocas de escasez.

Como todos los años, esta vigesimotercera edición también contará con dos carreras: la carrera nocturna Gaueko Lanak, sobre un recorrido de 9,5 kilómetros con un desnivel de 500 metros, que homenajea a las personas que iniciaron esta prueba y diseñaron el recorrido hace 20 años; y la media maratón, con un trazado de 22 kilómetros y 1.200 metros de desnivel por los montes que fueron testigos de las noches de contrabando.

Gaueko Lanak se disputará el día 11 con salida a las 19.30 horas, mientras que la media maratón saldrá a las 9.30 horas del domingo 12. En ambos casos desde la plaza de Urdax.

En lo que respecta a las inscripciones, la de la carrera nocturna tendrá un coste de 15 euros. La edad mínima para participar es de 16 años, y habrá un límite de 175 corredores. Para la media maratón, el precio de la inscripción será de 30 euros. La edad mínima en este caso será de 18 años y el número máximo de participantes, 175. También es posible realizar una inscripción combinada por 40 euros. En este caso el máximo de participantes será de 150 euros.

Los organizadores apuntan que todas aquellas personas que realicen la inscripción antes del 26 de septiembre tendrán asegurada la talla de la camiseta.

Para la prueba nocturna será necesario llevar frontal cargado o con pilas, recipiente para el agua y chubasquero o cortavientos. Estos dos últimos también serán obligatorios para la media maratón. No llevarlos implican la descalifiación de la carrera.

Para más información, pueden escribia a kaixo@mugarki.com; o llamar al número 622903055.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  4. 4 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  8. 8

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  9. 9

    Javi López, muy cerca del Betis
  10. 10

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierta ya la inscripción para la Carrera de Contrabandistas de Urdazubi

Abierta ya la inscripción para la Carrera de Contrabandistas de Urdazubi