9.031 agricultores y ganaderos reciben desde ayer 23,4 millones de la PAC 2025

En Navarra, los pagos que faltaban de la PAC, desde ayer.

A. D. C. BAztan-Bidasoa. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente va a hacer efectivo (desde ayer 4 de diciembre) el pago del primer saldo de la Política Agracia Común (PAC) por un importe de 23.362.011,33 euros que se van a abonar a 9.031 personas agricultoras y ganaderas en la Comunidad Foral. Dicho importe corresponde al 90% de las ayudas de la PAC 2025.

De esta manera, Navarra se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en liquidar el pago, que complementa los anticipos realizados en los meses de octubre y noviembre, y que asciende a 85,7 millones.

El abono de estos 23,4 millones se corresponde a ayudas directas de la PAC.

Distribución

Con respecto a la distribución de los pagos correspondientes a ayudas asociadas ganaderas, para ganaderos extensivos de vacuno de carne (530.892 euros), producción sostenible de leche de vaca (734.650 euros), para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne (1.093.405 euros), para la producción sostenible de leche de oveja y cabra (292.281,90 euros) y para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas (3.555 euros).

En cuanto a los agricultores, se distribuye en la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), realizado en base a los derechos asignados a las personas agricultoras y que asciende a 10.415.446 euros, y la ayuda complementaria redistributiva, que es de 2.560.349 euros. También se abona el complemento destinado a un total de 256 jóvenes agricultores por un importe de 747.976 euros.

Además, se han abonado los importes referentes a los ecorregímenes (Pastoreo Extensivo, Siega Sostenible, Siembra Directa, Rotación de cultivos con especies mejorantes, Cubiertas vegetales, Cubiertas inertes, Espacios de biodiversidad y Gestión sostenible de lámina de agua) por un total de 6.426.174 euros.

El resto de los pagos corresponden a ayudas asociadas por superficie: producción sostenible de proteínas vegetales (345.392 euros), producción sostenible de tomate para transformación (186.068 euros), producción sostenible de arroz (22.011 euros), frutos secos (3.429 euros) y olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental (384 euros).

Está previsto que a partir de marzo de 2026 se abone el remanente de las ayudas y las ayudas a los nuevos y jóvenes agricultores concedidas mediante la Reserva Nacional.