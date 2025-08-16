Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

525.000 euros en ayudas a clubes deportivos no profesionales para participar en competiciones oficiales

El Diario Vasco

baztan-bidasoa.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Ejecutivo foral ha aprobado una convocatoria de ayudas para otorgar subvenciones a clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra que participen en competiciones oficiales de carácter internacional, nacional o interautonómico, con un importe total de 525.000 euros, ampliables por hasta 250.000 euros adicionales en caso de disponibilidad presupuestaria.

En concreto, las ayudas tienen el objetivo de cubrir gastos derivados del desplazamiento, la estancia o la inscripción en este tipo de competiciones, siempre y cuando tengan carácter no profesional y su celebración esté comprendida entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Las solicitudes estarán dirigidas al Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, y podrán presentarse desde el día 8 de agosto hasta el 20 de octubre de 2025, a través del siguiente enlace. Toda la información está disponible, asimismo, en la web del INDAF.

Novedades de la convocatoria

Una de las principales novedades de la convocatoria respecto a las publicadas en años anteriores es la modificación de los porcentajes aplicables al cálculo de las subvenciones. Así, este año los equipos que no hayan podido optar a la convocatoria de concurrencia competitiva por no cumplir alguno de los requisitos establecidos recibirán un porcentaje subvencionable superior al habitual, como medida compensatoria.

Específicamente, mientras los equipos que sí hayan podido concurrir optan a recibir un porcentaje de subvención del 75%, 60% o 40% (en función del nivel de la competición en la que hayan participado), aquellos que no hayan podido optar a dicha convocatoria verán incrementados esos porcentajes, que pasarán a ser del 85%, 75% o 55%, según el mismo criterio de niveles.

La convocatoria incluye también incentivos específicos para fomentar la igualdad y la inclusión. Así, todas aquellas solicitudes que incluyan participación femenina recibirán un incremento del 10% respecto al importe correspondiente a los conceptos de manutención y estancia. En cuanto al caso del desplazamiento en concreto, este incremento solo se aplicará cuando las deportistas representen al menos el 50% del total de participantes.

Asimismo, en el caso de los deportes autóctonos y los deportes adaptados, también se incrementará la cantidad a subvencionar en un 10% en los conceptos mencionados.

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Navarra, cada equipo o deportista individual podrá recibir una cuantía máxima de 25.000 euros, mientras que el límite por club y modalidad deportiva se establece en 35.000 euros, sumando el conjunto de ayudas otorgadas a sus equipos en esa disciplina.

