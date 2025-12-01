Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Igartua transforma el penalti que sirvió para que el 'Haundi' abriera el marcador ante el Hernani. MANU SÁNCHEZ

Bajo Deba

El Urki se lleva el derbi comarcal de Mutriku y complica un poco más la situación del cuadro local

El Amaikak Bat pierde con el Zumaiako en Errotazar y vuelve a la zona de peligro; mientras que el 'Haundi' gana al Hernani en Mintxeta y sigue en los puestos de privilegio

Jabi Leon

DEBABARRENA.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

Comenta

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional disputaron el pasado fin de semana los partidos correspondientes a la duodécima jornada de Liga, que se saldó con las victorias del Elgoibar y el Urki y las derrotas del Amaikak Bat y el Mutriku.

Los mutrikuarras sufrieron una nueva derrota (0-2) en el derbi comarcal que jugaron en su feudo ante el Urki eibarrés, por lo que siguen metidos de lleno en el pozo de la clasificación (son penúltimos con 9 puntos). El Urki, por su parte, encadena dos victorias seguidas y se asienta en la zona media de la tabla (9º, con 16 puntos).

Por otro lado, el Amaikak Bat no pudo dar continuidad a su buena racha de resultados y regresó a la senda de la derrota tras cuatro jornadas sin perder. El Amaikak Bat cayó en Errotazar (0-2) ante un Zumaiako muy fiable (4º con 21 puntos) y vuelve a verse inmerso en los puestos de peligro de la clasificación (l5º con 12 puntos).

Finalmente, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar sí que fue capaz de prolongar la excelente racha que le ha llevado a acumular siete jornadas seguidas sin perder y a sumar 15 de los 21 últimos puntos en juego. El sábado, a los elgoibartarras les costó dar con la tecla ante el Hernani, pero dos goles de Eñaut Igartua en la recta final del encuentro (el primero de penalti, en el minuto 78) sirvieron para que los puntos se quedaran en Mintxeta y para que el 'Haundi' siga en los puestos nobles de la tabla (los de Elgoibar son terceros con 22 puntos).

Triunfo del 'Haundi' femenino

El Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que esta temporada milita en la División de Honor femenina, logró el domingo una nueva victoria (1-3) en su visita al Hernani B.

Con este resultado las elgoibartarras siguen con la gran racha que les ha llevado a sumar 13 de los 15 últimos puntos en juego y ascienden a la segunda posición de la tabla, a tan solo un punto de distancia del Touring, que lidera en solitario la clasificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Urki se lleva el derbi comarcal de Mutriku y complica un poco más la situación del cuadro local

El Urki se lleva el derbi comarcal de Mutriku y complica un poco más la situación del cuadro local