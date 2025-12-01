El Urki se lleva el derbi comarcal de Mutriku y complica un poco más la situación del cuadro local

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional disputaron el pasado fin de semana los partidos correspondientes a la duodécima jornada de Liga, que se saldó con las victorias del Elgoibar y el Urki y las derrotas del Amaikak Bat y el Mutriku.

Los mutrikuarras sufrieron una nueva derrota (0-2) en el derbi comarcal que jugaron en su feudo ante el Urki eibarrés, por lo que siguen metidos de lleno en el pozo de la clasificación (son penúltimos con 9 puntos). El Urki, por su parte, encadena dos victorias seguidas y se asienta en la zona media de la tabla (9º, con 16 puntos).

Por otro lado, el Amaikak Bat no pudo dar continuidad a su buena racha de resultados y regresó a la senda de la derrota tras cuatro jornadas sin perder. El Amaikak Bat cayó en Errotazar (0-2) ante un Zumaiako muy fiable (4º con 21 puntos) y vuelve a verse inmerso en los puestos de peligro de la clasificación (l5º con 12 puntos).

Finalmente, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar sí que fue capaz de prolongar la excelente racha que le ha llevado a acumular siete jornadas seguidas sin perder y a sumar 15 de los 21 últimos puntos en juego. El sábado, a los elgoibartarras les costó dar con la tecla ante el Hernani, pero dos goles de Eñaut Igartua en la recta final del encuentro (el primero de penalti, en el minuto 78) sirvieron para que los puntos se quedaran en Mintxeta y para que el 'Haundi' siga en los puestos nobles de la tabla (los de Elgoibar son terceros con 22 puntos).

Triunfo del 'Haundi' femenino

El Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que esta temporada milita en la División de Honor femenina, logró el domingo una nueva victoria (1-3) en su visita al Hernani B.

Con este resultado las elgoibartarras siguen con la gran racha que les ha llevado a sumar 13 de los 15 últimos puntos en juego y ascienden a la segunda posición de la tabla, a tan solo un punto de distancia del Touring, que lidera en solitario la clasificación.