El VII festival Blues Hotsak se celebra el fin de semana con un cartel de auténtico lujo

Las personas aficionadas al jazz, el blues y la música negra tienen este fin de semana una cita con el VII festival Blues Hotsak ... que organiza Errabal Kultur Elkartea de Soraluze. Al igual que en las ediciones precedentes, el evento ofrecerá a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar con interesantes conciertos de música en directo... pero también con otras muchas actividades más.

El programa del festival se puso en marcha el pasado domingo y tendrá continuidad este jueves con la proyección de la película 'Whiplash' (a las 19:30 horas en el Antzokia). Aún así, será a partir del viernes cuando se podrá disfrutar con los principales espectáculos musicales organizados en el marco del VII Blues Hotsak.

Una variada oferta musical

Los grandes conciertos del festival arrancarán a las 20.00 horas de este viernes en el Herri Antzokia con una actuación de la reconocida cantautora de blues finlandesa Ina Forsman; una «enigmática, honesta, apasionada, peligrosa y polifacética artista que canta, compone y escribe las letras y música de prácticamente todos sus temas».

El sábado habrá dos citas con la música en directo en el Herri Antzokia. Para empezar, a las 17.00 horas subirá al escenario la artista, cantante, guitarrista y compositora azkoitiarra Anari; una de las voces más personales e importantes de la escena musical vasca (en sus casi tres décadas de carrera musical ha grabado siete discos de estudio y dos en directo).

A continuación (a las 20.00 horas) será el turno de Carmen París; una compositora, pianista y letrista que ha renovado la jota aragonesa y ha revitalizado el folklore mezclándolo magistralmente con ritmos y melodías del Mediterráneo, África y América.

Por último, el domingo (a las 18.00 horas) actuará el estadounidense Quinn DeVeaux; un artista que ha sido elogiado por «destilar décadas de blues, country, soul y gospel estadounidenses en un sonido funky tan auténtico como refrescante».

Las entradas para los conciertos de Ina Forsman, Anari, Carmen París y Quinn DeVeaux cuestan 15 euros y se pueden adquirir en Iratxo goxo denda o a través de la web blueshotsak.eus (un euro de cada entrada se destinará a la asociación Baso Biziak para la plantación de árboles autóctonos).

Más música... y mucho más

Al margen de los citados conciertos de pago en el Herri Antzokia, la programación del festival Blues Hotsak incluye otras muchas actuaciones musicales.

El sábado profesores y alumnos de la Musika Eskola ofrecerán un recorrido por la historia del blues (12.00 horas en el Antzokia); el grupo Mississippi Queen & The Wet Dogs actuará en el Puente Principal (13.30 horas) y el Gaztetxe acogerá (a partir de las 22.30 horas) una actuación de Iker Piris & Duel Electras + Jam session.

El domingo los catalanes Joan Pau Cumellas & Tófol Martínez actuarán en la calle Gabolats (13.00 horas), la extremeña Susan Santos hará lo propio en la calle Santa Ana (14.00 horas) y María Carbonell Blues Mod actuará en plaza Zaharra (15.00 horas).

Además, este fin de semana habrá unos talleres de armónica para jóvenes (mañana a las 17.00 horas en el gazteleku) y para adultos (el sábado, de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 horas en el Herri Antzokia). Esos talleres serán impartidos por el músico Joan Pau Cumellas y quienes se animen a participar «darán sus primeros pasos en la armónica diatónica y podrán hacer música desde el principio, ya que se trata de un instrumento intuitivo».

Todo ello, sin olvidar que este año volverán los exitosos conciertos gastronómicos del año pasado. Así, en los bares del casco urbano de la villa se podrán degustar pintxos ambientados en la música blues mientras se disfruta de los conciertos.