Soraluze

Un taller enseñará el martes a utilizar los servicios de la Red de Lectura Pública de Euskadi

J. L.

soraluze.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

La Biblioteca Municipal de Soraluze invita al conjunto de la ciudadanía a participar en el novedoso taller que ha organizado para este próximo martes, día 7, con el principal objetivo de «enseñar a las y los soraluzetarras a utilizar el catálogo y los servicios de la Red de Lectura Pública de Euskadi».

Para poder llevar a cabo este taller, en la propia biblioteca municipal habrá ordenadores disponibles para consultar el catálogo online. Eso sí, si alguna de las personas que se anime a participar en la sesión prefiere acudir a la biblioteca con su ordenador, tablet o dispositivo electrónico, podrá hacerlo sin ningún problema.

El taller para aprender a utilizar el catálogo y los servicios de la Red de Lectura Pública de Euskadi es gratuito y dará comienzo a las 11.00 horas.

