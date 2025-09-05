El polideportivo inicia el nuevo curso con el mayor número de abonados de su historia

El suelo del frontón del polideportivo se ha pintado este verano.

J. L. soraluze. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Finalizado el periodo estival, el polideportivo municipal Arane ha dado inicio al nuevo curso. Y lo ha hecho con 1080 personas asociadas, lo que supone el mayor número de abonados de su historia.

En cualquier caso, será el día 15 de este mes cuando el polideportivo retomará sus cursos deportivos. Las personas socias que estaban inscritas en los cursos el pasado mes de junio no tendrán que volver a inscribirse; mientras que las personas interesadas en apuntarse pueden hacerlo en el polideportivo o llamando al número 943 752 466.

Entre las novedades de este curso, cabe destacar que el polideportivo de Soraluze sumará «un nuevo grupo en la actividad para mayores de 65 años y un grupo de iniciación a la natación para adultos».

Además, este nuevo curso se mantendrá la tarifa plana en los cursillos deportivos, por lo que «pagando la cuota para una actividad, las personas inscritas podrán asistir a cualquier otro curso, siempre que haya plazas disponibles».

Por último, desde el polideportivo recuerdan que todavía quedan plazas para los cursos de natación infantil, que darán inicio el 1 de octubre.