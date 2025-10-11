El PNV propone retomar el proyecto de aparcamiento subterráneo en Erregetxe

El Diario Vasco soraluze. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV Soraluze propuso en la Comisión de Urbanismo celebrada el pasado 25 de septiembre, estudiar y debatir el proyecto para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el solar de Erregetxe.

Los jeltzales consideran que Soraluze padece «una evidente carencia de plazas de aparcamiento, y el Plan General de Ordenación Urbana ya contempla tres zonas donde habilitar nuevas plazas: el área de Cañones, Olaldea y el solar de Erregetxe. Mientras que las dos primeras requieren un desarrollo urbanístico más largo, Erregetxe se presenta como una alternativa real a corto plazo».

La propuesta responde a un doble objetivo: habilitar un aparcamiento subterráneo de dos plantas con capacidad mínima para 120 vehículos, y recuperar la superficie actual para crear un espacio público peatonal, destinado al uso y disfrute de los vecinos, con diversos servicios como parques, zonas verdes o bancos.

«Ámbito estratégico»

En palabras del portavoz municipal, Iker Aldazabal, «este proyecto permitiría reordenar y revitalizar un ámbito estratégico dentro del casco histórico, al convertir una superficie ocupada en exclusiva por los coches en un punto de encuentro y de ocio. Queremos que Erregetxe deje de ser un simple aparcamiento y se convierta en un espacio vivo para el municipio».