Soraluze

El PNV presenta sus aportaciones al proyecto de presupuestos para el próximo año

Jabi Leon

soraluze.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

El PNV de Soraluze ha dado a conocer las aportaciones que ha presentado al proyecto de presupuestos de 2026 «para dar respuesta a necesidades reales».

Los jeltzales plantean «completar la 2ª fase de SAPA, acondicionando el espacio, cerrando los laterales y poniendo en marcha una programación anual de actividades que dé vida al recinto». Además, reclaman un refuerzo integral de la limpieza viaria, más papeleras, eliminar los grafitis de la vía pública y limpiar semanalmente las marquesinas y ascensores.

Por otro lado, los jeltzales proponen «aprobar un plan anual de mantenimiento de zonas verdes, colocar paneles informativos en distintos puntos del municipio y avanzar en proyectos clave como la rehabilitación de la Musika Eskola».

Asimismo, el PNV plantea «iniciar el estudio del aparcamiento subterráneo de Erregetxe» y habilitar partidas «para asfaltados, para realizar un inventario de edificios con amianto, para adquirir un nuevo vehículo para la brigada y para habilitar nuevos WC públicos en el municipio».

Además, los jeltzales abogan por «iniciar el proyecto del Ecosistema de Cuidados y actuar con urgencia en la residencia de mayores, retirando el deslizamiento de tierras, estabilizando el talud e instalando, si fuera necesario, un generador alternativo».

El PNV también propone «comprar la vivienda de Frontoi 5 para integrarla en los recursos sociales, renovar la iluminación de la terraza del hogar, incorporar la energía generada por la central de Sologoen a la comunidad energética local, reparar la fuente de Askabeitxi o avanzar en el plan de gestión de Muskiritzu».

