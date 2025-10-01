PNV insta a EH Bildu a pedir las ayudas para crear un Ecosistema de Cuidados local

J. L. soraluze. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

El grupo municipal del PNV en Soraluze aprovechó la reunión de la Comisión de Bienestar Social celebrada en septiembre para solicitar al Gobierno de EH Bildu que el Ayuntamiento presente su solicitud a la convocatoria de ayudas realizada por el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo de proyectos de innovación social en el ámbito de los cuidados.

El grupo jeltzale considera que Soraluze no puede perder esta oportunidad de crear su propio Ecosistema de Cuidados, un proyecto que se desarrollaría en colaboración con los diferentes agentes sociales del pueblo y que «supondría un avance importante en la atención a las personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad y fragilidad».