Soraluze

El PNV expresa sus dudas ante el nuevo Plan Integral de Accesibilidad

J. L.

soraluze.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

El grupo municipal del PNV de Soraluze ha expresado sus dudas ante el nuevo Plan Integral de Accesibilidad Universal publicado recientemente en la web del Ayuntamiento. Tras analizar el documento, los jeltzales advierten de la falta de garantías en dos aspectos esenciales: la cronología de ejecución y la financiación de los proyectos.

Según indica el portavoz municipal jeltzale, Iker Aldazabal, «el plan incluye actuaciones que van mucho más allá de esta legislatura, e incluso de la siguiente, sin detallar ni los compromisos presupuestarios ni la forma en que se financiarán».

En este sentido, el edil del PNV incide en que «la mayoría de las actuaciones dependen de conseguir financiación externa, pero no se especifica qué gestiones ha hecho el equipo de gobierno de EH Bildu para garantizar esos fondos».

La formación jeltzale considera que la accesibilidad es «una prioridad que afecta directamente al bienestar y la autonomía de las personas», por lo que «no puede quedarse en un mero ejercicio técnico».

