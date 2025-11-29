Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

El PNV exige la adopción de «soluciones inmediatas» ante la acumulación de vehículos abandonados en la vía pública

Jabi Leon

soraluze.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

El PNV de Soraluze ha denunciado públicamente «la presencia prolongada de vehículos estacionados durante meses en las calles del municipio»; al mismo tiempo que ha solicitado a los responsables municipales «la adopción de soluciones inmediatas, porque esta situación está agravando la ya de por sí preocupante falta de espacios para el estacionamiento de vehículos que hay en varias zonas del pueblo».

El portavoz del grupo municipal jeltzale, Iker Aldazabal, asegura que la agrupación a la que representa ha decidido realizar esta denuncia pública «porque la ciudadanía nos ha trasladado su malestar».

Según cuenta, «hay vehículos que llevan meses sin moverse, muchos sin ITV ni seguro, ocupando un espacio que otros y otras necesitan a diario».

Los jeltzales recuerdan que la ordenanza municipal prohíbe expresamente dejar un vehículo más de 30 días en el mismo sitio, ya que puede interpretarse como abandono. «No se trata solo de recuperar espacio público. Se trata de hacer cumplir la ley y cuidar el entorno urbano», añade Aldazabal.

Por todo ello, desde el PNV de Soraluze solicitan al equipo de gobierno municipal de EH Bildu «que actúe con diligencia, contacte con las personas propietarias e impulse las gestiones necesarias para regularizar o retirar estos vehículos cuanto antes de la vía pública».

