El plazo para enviar fotografías para el calendario de 2026 está abierto hasta el 2 de septimbre

A. M. Soraluze. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

Ya se ha abierto el plazo para enviar fotografías para el calendario de 2026. Las principales fotografías que ilustrarán dicho calendario serán de los vecinos y vecinas de Soraluze.

Desde marzo está abierto el plazo para enviar las fotografías que ilustrarán el calendario 2026. Todavía se pueden enviar fotos hasta el 2 de septiembre, y los organizadores quieren animar a todos los y las soraluzetarras a que participen.

De entre las diferentes fotografías que se recogen en el mismo, 10 de ellas serán seleccionadas por los miembros de Kontrargi y representantes del Ayuntamiento. Dos de ellas se utilizarán para completar la portada y la contraportada, mientras que las otras ocho fotografías irán asociadas a un mes. También se estudiará la posibilidad de guardar el resto de fotografías para los próximos años.

Las fotos se podrán enviar hasta el 2 de septiembre en la siguiente dirección: kontrargiAK@gmail.com

Según los criterios estabelcidos la imagen presentada deberá tratarse de una fotografía relacionada con algún momento de Soraluze (paseos, calles, edificios, fiestas, deporte, iniciativas populares...)

Deberá ser una foto tomada en la localidad de Soraluze. La fotografía deberá ser horizontal (no se admitirán panorámicas).

La fotografía deberá enviarse en la mejor calidad posible. Las dimensiones de la fotografía serán de 20,5 x 30,5 cm; en caso de no colocarla cada uno, Kontrargi se encargará de adecuarla a esta medida.

Cada participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías.

La fotografía deberá ir acompañada de los siguientes datos: nombre y dos apellidos; teléfono y email de contacto. Título de la fotografía así como el mes en el que está tomada la foto.

Las fotografías seleccionadas se publicarán a principios de otoño. Posteriormente, el calendario de 2026 se pondrá a la venta antes del mercado de Gaztañerre en los diferentes comercios de la localidad.