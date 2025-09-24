Una performance fusionará mañana el sonido de los golpes del hierro y la melodía de la guitarra

Jabi Leon soraluze. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

La ciudadanía de Soraluze tiene mañana por la tarde una cita en Plaza Barrixa, que a las 20.15 horas acogerá un espectáculo inédito.

Concretamente, las personas que se den cita en la citada plaza tendrán la posibilidad de contemplar la performance 'Sinfonía de formas', en la que el escultor Alfredo Zarazaga y el guitarrista Paco Vidal aunarán la escultura y el flamenco.

Según avanzan desde el Consistorio soraluzetarra, en el espectáculo organizado para este viernes «tanto Zarazaga como Vidal improvisarán adaptándose al ritmo de la guitarra y del hierro, respectivamente».

El sonido de los golpes del hierro y la melodía de la guitarra conformarán la preformance, «única e irrepetible, y creada en el momento, que combinará escultura y flamenco».

La realización de este particular evento cultural en Soraluze será posible debido a que la galería Oreka Art de la localidad acoge hasta el día 30 de este mes una exposición de obras realizadas por el pintor y escultor Alfredo Zarazaga (1974, Chipiona); un artista con un punto de vista humanista que se caracteriza por la búsqueda constante de una identidad y un lenguaje artístico genuínos.

La exposición de Zarazaga en Oreka Art se puede visitar de manera gratuita de lunes a viernes (de 19.00 a 20.00 horas).