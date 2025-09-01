Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general del nuevo puente de Gabolats, que desde el pasado viernes ya está abierto al tránsito peatonal y de vehículos. J. LEON

Soraluze

El nuevo puente de Gabolats ya está operativo tras 8 meses de obras y 1,5 millones de inversión

Aunque todavía falta por ejecutar algunos trabajos, la moderna pasarela, que carece de apoyos sobre el cauce del río Deba, ya está abierta para el tránsito de vehículos y peatones

Jabi Leon

Soraluze

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Dos años y medio después de que el Ayuntamiento de Soraluze y la Agencia Vasca del Agua (URA) lo presentaran conjuntamente, el proyecto para la ... sustitución del puente de Gabolats con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones ya es una realidad.

