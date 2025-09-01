El nuevo puente de Gabolats ya está operativo tras 8 meses de obras y 1,5 millones de inversión

SoraluzeEl nuevo puente de Gabolats ya está operativo tras 8 meses de obras y 1,5 millones de inversión
Aunque todavía falta por ejecutar algunos trabajos, la moderna pasarela, que carece de apoyos sobre el cauce del río Deba, ya está abierta para el tránsito de vehículos y peatones
Soraluze
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05
Dos años y medio después de que el Ayuntamiento de Soraluze y la Agencia Vasca del Agua (URA) lo presentaran conjuntamente, el proyecto para la ... sustitución del puente de Gabolats con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones ya es una realidad.
Cierto es que todavía faltan por ejecutar algunos pequeños trabajos para dar por terminada la obra, pero desde el pasado viernes la nueva pasarela, que a diferencia de la anterior carece de pilares de apoyo sobre el cauce del río Deba, ya está plenamente operativa y puede ser utilizada con total normalidad tanto para el tránsito de vehículos como de peatones.
Los trabajos para la construcción del nuevo puente de Gabolats, que arrancaron el pasado mes de enero y se han prolongado durante ocho meses (lo que estaba previsto), han sido materializados por la empresa Construcciones Moyua y han supuesto una inversión de 1.495.395 euros (IVA incluido), financiados íntegramente por la propia agencia dependiente del Gobierno Vasco.
Características
Erigido para minimizar el riesgo de inundaciones en su entorno, el nuevo puente de Gabolats no solo carece de apoyos sobre el cauce; sino que la base de su tablero se ha levantado 53 cm con respecto al tablero anterior.
La Agencia Vasca del Agua y el Consistorio soraluzetarra destacan que esas citadas particularidades «permitirán reducir de forma muy significativa, en su entorno aguas arriba, la sobreelevación de la lámina de agua durante episodios de avenida».
En concreto, la sustitución del puente de Gabolats «logra defender de la avenida de periodo de retorno de 50 años –el objetivo de defensa definido para Soraluze– a las viviendas ubicadas en el tramo comprendido entre el puente y el azud de Malmero».
Aunque ya está plenamente operativo, el proyecto del nuevo puente de Gabolats, que tiene una longitud aproximada de 37 metros y una anchura de 6,2 metros (una calzada de tres metros para el paso de vehículos y una acera peatonal de dos metros) no estará terminado hasta que se acometan los trabajos pendientes; tales como «la retirada de la línea provisional de baja tensión, la acometida eléctrica para la iluminación del puente, las plantaciones en los dos alcorques y la colocación de listones de madera en las gradas».
