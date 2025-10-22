Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

Mañana acaba el plazo para apuntarse a la oferta de empleo del Consistorio para contratar 3 peones

Jabi Leon

soraluze.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11

Comenta

El Ayuntamiento de Soraluze recuerda que este viernes acaba el plazo para apuntarse a la convocatoria de empleo que ha realizado con el objetivo de contratar tres peones polivalentes «para desarrollar el proyecto 'Mejora del espacio urbano' y dando servicio en la brigada municipal».

Las personas interesadas en optar a los puestos ofertados, que serán «a jornada completa y para cuatro meses y medio» deben cumplir una serie de requisitos como «estar empadronadas en Soraluze antes de publicarse esta oferta, tener buenas condiciones físicas y estar en situación de desempleo e inscritas en Lanbide».

Además de esos requisitos específicos, se valorarán «el conocimiento de euskara, la experiencia acreditada en labores de peón y poseer el carnet de conducir B».

La inscripción para esta oferta puede hacerse hoy en el Centro de Empleo de Kalebarren 8 (de 11.00 a 18.00 horas) y hasta mañana en la oficina de Lanbide en Elgoibar (de 08.30 a 14.00 horas).

