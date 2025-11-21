Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desde el lunes y «durante unos días», el puente de Gabolats se cerrará para los vehículos

J. L.

soraluze.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

El Ayuntamiento de Soraluze comunica a la ciudadanía que, debido a las obras para la renovación y reposición del adoquinado en el tramo comprendido entre SAPA y Baltegieta 22, «a partir del próximo lunes no se permitirá el uso de los garajes situados en los números 18 y 24 de la calle Baltegieta».

Esa medida estará en vigor «al menos, dos semanas» y para compensar las molestias que va a ocasionar «SAPA se habilitará como aparcamiento desde este mismo sábado».

Por otro lado, el Consistorio soraluzetarra avanza que el nuevo puente de Gabolats también permanecerá cerrado al tráfico de vehículos «a partir del próximo lunes y durante algunos días».

El puente se reabrirá para el paso de vehículos «en cuanto lo autorice el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa», mientras que los peatones tendrán paso libre. En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que «durante las obras, los peatones disponen de paso desde el pabellón de SAPA».

