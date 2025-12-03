Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

La localidad abrirá la Navidad la tarde del viernes con un intenso programa de actividades

Jabi Leon

soraluze.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

Tras varias jornadas de intensos preparativos todo está prácticamente a punto en Soraluze para dar el pistoletazo de salida a la temporada de Navidad.

Esta arrancará el próximo viernes con la apertura de la txabola que cada año acoge las figuras de Olentzero y Mari Domingi en Plaza Barrixa y con el encendido de la iluminación navideña que acostumbra a instalar la asociación de comerciantes Bizikale con el principal objetivo de ambientar el centro urbano de la localidad durante estas fechas tan especiales.

En cualquier caso, Soraluze acogerá la tarde del próximo viernes numerosas actividades organizadas con el fin de dar inicio a esta Navidad.

Para empezar, el local municipal ubicado en el número 8 de Kalebarren albergará (a las 18:00 horas) la sesión de cuenta-cuentos en euskera titulada 'Amalurraren opariak: Mari Domingi eta Olentzero'.

Seguidamente (a las 18:30 horas) será el turno de los 'galtzagorris', que acudirán hasta Plaza Barrixa acompañados por la música de los trikitilaris locales.

Una vez allí, se procederá a la apertura de la txabola de Olentzero y Mari Domingi en un emocionante acto en el que no faltarán ni la música ni los bertsos.

Tras la apertura de la txabola la asociación de comerciantes procederá al encendido de la iluminación navideña y, finalmente, la ciudadanía podrá disfrutar de un chocolate caliente en los soportales del Consistorio.

