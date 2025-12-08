Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

KONTRARGI

Soraluze

Kontrargi abre hoy una nueva muestra con 52 fotografías que Eli Lakuesta sacó hacia 1960

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:16

Comenta

La sala de muestras de Soraluze acogerá esta tarde la apertura de 'Nire leihotik / Desde mi ventana'; la exposición con la que el colectivo Kontrargi despedirá el año. Salvo los días 24 y 25, que estará cerrada, la muestra, que ofrece la posibilidad de contemplar 52 imágenes tomadas "en torno a 1960" por el recordado fotógrafo local Eli Etor Lakuesta (1929-2000), se podrá visitar hasta el 30 de diciembre (de lunes a viernes de 18:30 a 20:00 horas y los sábados de 12:00 a 13:30 horas). Las fotos que acompañan esta información son algunas de las que se podrán ver en la exposición: a la izquierda, una procesión del día de San Roke; en el centro, Eli Lakuesta y su mujer; y a la derecha, Félix Etxaniz 'Arruza' con el ciclista Antón Barrutia.

