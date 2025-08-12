Kiroldegiko ateak astebetez itxita egongo dira baina igerilekuak 25ean zabalduko dituzte

SoraluzeKiroldegiko ateak astebetez itxita egongo dira baina igerilekuak 25ean zabalduko dituzte
DV
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:11
Urte saio honetan ohikoa den moduan, kiroldegia itxita izango da hainbat egunez. Aurten, dena dela, astebete baino ez da izango izan ere, datorren abuztuaren 178n, astelehenarekin gimnasioa zabaldu egingo dute, goizeko ordutegiarekin, 9:00etatik 13:00etara bitartean, egunero. Igerilekuari dagokionez, berriz, abuztuaren 25ean zabalduko dute berriro.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.