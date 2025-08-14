Jai giroan murgilduko dira igandera bitartean soraluzetarrak

SoraluzeJai giroan murgilduko dira igandera bitartean soraluzetarrak
soraluze.
Osteguna, 14 abuztua 2025
Gaur eguerdian AIAMA hirukoteak eskainiko duen kontzertuarekin abiatuko dira aurtengo Andramarixak Soraluzen, herria hiru egunez jai giroz jantziko dituztenak. Jazza oinarri hartuta, musika kubatarrarekin eta boleroekin uztartzen du taldeak. Bateria, kontrabaxua eta pianoa, ahots indartsu batekin batera josiz Plaza Zaharreko bazterrak goxatuko dituzte; euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez kantatuz.
Bihar, ohiko tortilla lehiaketa nagusituko da egitarauan. 12 urtetik aurrerako herritarrei zuzendua egongo da. Goizeko 11:00etan hasiko da eta 12 bikotek hartu ahal izango dute parte. Herriko txikienek ere puzgarrietaz gozatzeko aukera izango dute.
San Roke Txiki Egunez, zezenak izango dira goizez zein arratsaldez.
