GDI considera que las presas de Zuloaga y Olea se han demolido «en balde» y critica «la actitud pasiva» de la corporación local

Una máquina trabajando en el derribo de la presa de Olea, a primera hora de la tarde de ayer.

Jabi Leon soraluze. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

En vista de que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho caso omiso a sus alegaciones y ha procedido a derribar las presas de Zuloaga y Olea, la plataforma ciudadana Gure Deba Ibaia (GDI) ha querido hacer pública su valoración de la situación.

Los integrantes del colectivo consideran que las presas de Olea y Zuloaga han sido derribadas «en balde, con la ayuda y la total pasividad de los tres partidos que conforman la corporación local».

Respecto a EH Bildu, la formación que está al frente del gobierno municipal, Gure Deba Ibaia cree que «sigue sin liderar y se ha plegado totalmente a los intereses de la Diputación Foral de Gipuzkoa».

En este sentido, GDI califica de «incomprensible» que el gobierno local «ha permitido que Obras Hidráulicas empiece apresuradamente las obras de derribo de la presa de Olea, nada más iniciar el proceso para diseñar el Plan Integral del río Deba».

En la misma línea, GDI pide al PNV «que explique su postura incoherente»; toda vez que «cuando gobernaba defendía el proyecto Merlín, poniendo todas las trabas a la consulta popular; hace algunos meses pidió una consulta popular; y ahora no dice nada ante las prisas con los derribos».

Finalmente, al PSE-EE «y a los demás» le reconoce «su disposición a reunirse con nosotros», pero lamenta que «no ha respondido cuando su mediación era crítica», lo que, a su entender, «demuestra que prioriza el servicio al partido ante el trabajar para Soraluze».

Así las cosas, desde Gure Deba Ibaia reconocen «el regusto muy amargo» que les ha dejado la demolición de las presas de Olea y Zuloaga. Además, arremeten contra los políticos locales «porque no escuchan a los soraluzetarras y priorizan otros intereses políticos, personales y partidistas. No se entiende su pasividad cuando tienen en su poder toda la información que recoge todas las mentiras e irregularidades de la Diputación territorial y de URA».