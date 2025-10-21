Soraluze'Gaba baltza' girotzen joateko tailerrak antolatu dituzte iganderako
J. L.
soraluze.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:35
'Gaba baltza' antolatzen duen lan-taldeak 0 eta 12 urte bitarteko haurrentzako tailerrak antolatu ditu iganderako eta parte hartu nahi dutenek gaur arte eman dezakete izena udaletxean (09:00etatik 14:00etara) edo online zabaldutako galdetegiaren bidez.
0-3 aurte arteko umeek beren txokoa izango dute eta 4-12 adin-tartekoek mozorro eta makillaje, apaingarri, sukaldaritza eta dantza tailerrak.