'Francis' inmortaliza en dos nuevos libros la historia de los caseríos de Ezozia y Txurruka

El 22 de octubre del 2024 el salón principal del Herri Antzokia de Soraluze acogió la presentación en sociedad de 'San Andres auzoko baserriak'; un ... libro escrito por el soraluzetarra afincado en Bergara Francisco Javier Larrañaga Guridi, conocido en su localidad natal como 'Francis'.

Durante la presentación de aquella obra, en la que recogió varios siglos de historia de los caseríos de San Andrés, el propio 'Francis' ya avanzó que «si las cosas van según lo esperado» este año vería la luz el libro sobre los caseríos de Ezozia, «y si es posible, también el relativo a los caseríos de Txurruka».

Pues bien, parece que a Larrañaga las cosas le han ido de la mejor manera posible; toda vez que un año después de presentar el libro sobre San Andrés ya tiene en su poder las publicaciones que sirven para inmortalizar la historia de los caseríos pertenecientes a los barrios soraluzetarras Ezozia y Txurruka.

Fruto de las incontables horas que 'Francis' ha metido en los archivos desde que se tuviera que jubilar a una edad temprana por motivos de salud, las obras tituladas 'Ezozia auzoko baserriak' y 'Txurruka auzoko baserriak' se presentarán públicamente en un acto que tendrá lugar a las 19:00 horas del próximo miércoles, día 19 de octubre, en el Herri Antzokia de la localidad.

Más de 500 años de historia

Según avanzan desde el Consistorio local, la entidad que junto a la empresa Soraluce está contribuyendo a la publicación de esta colección, «en los libros correspondientes a los barrios de Ezozia y Txurruka se describe la historia de 23 y 15 caseríos, respectivamente, ordenados por orden alfabético; así como los datos de las personas que vivían en ellos y otros aspectos de interés».

Desde el Ayuntamiento de Soraluze subrayan que «estos trabajos recogen más de 500 años de historia de nuestro pueblo».

Además, los responsables municipales agradecen la labor que está desempeñando 'Francis' para recuperar una parte relevante de la memoria histórica local. No en vano, «estos libros son fruto de la consulta de miles de documentos y de muchas horas de trabajo», destacan.

Quienes acudan el próximo miércoles al Herri Antzokia podrán hacerse con un ejemplar del libro a mitad de precio (10 euros). A partir de ahí se venderá en Iratxo (y en la feria de Gaztañerre) por 20 euros.

Con la publicación de los libros sobre los caseríos de San Andrés, Ezozia y Txurruka, a 'Francis' solo el falta el libro centrado en Irure para culminar esta colección.