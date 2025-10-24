Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Francisco Javier Larrañaga, a la izquierda, durante la visita que realizó el pasado año a los caseríos de San Andrés para entregar su libro, junto al alcalde, Unai Larreategi, y una vecina del barrio. PLAENTXIA.EUS

Soraluze

'Francis' inmortaliza en dos nuevos libros la historia de los caseríos de Ezozia y Txurruka

Ambas obras, que ven la luz un año después de la publicación sobre San Andrés, se presentarán el día 29 ante la ciudadanía

Jabi Leon

Soraluze

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

El 22 de octubre del 2024 el salón principal del Herri Antzokia de Soraluze acogió la presentación en sociedad de 'San Andres auzoko baserriak'; un ... libro escrito por el soraluzetarra afincado en Bergara Francisco Javier Larrañaga Guridi, conocido en su localidad natal como 'Francis'.

