Uno de los monumentos de la Ruta de los dólmenes. LEON

Soraluze

El festival Blues Hotsak se anunciará el domingo con una doble cita en la naturaleza y una sesión para bailar swing

Jabi Leon

soraluze.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Las personas aficionadas a la buena música tendrán la próxima semana una cita con el festival Blues Hotsak de Soraluze, que este año traerá cuatro grandes conciertos al Herri Antzokia: el viernes, día 21, actuará la finlandesa Ina Forsman (20.00 horas); el sábado 22 Anari (17.00 horas) y la catalana Carmen París (20.00 horas); y el domingo 23 el estadounidense Quinn De Veaux (las 18.00 horas).

El programa organizado para ir caldeando el ambiente de cara a esos espectáculos musicales (las entradas para cada concierto cuestan 15 euros y ya están a la venta en blueshotsak.eus) arrancará este próximo domingo con tres actividades abiertas a todas las personas interesadas.

Para empezar, la empresa Begi Bistan ofrecerá una visita guiada gratuita por la Ruta de los Dólmenes. La salida montañera arrancará a las 09.30 horas desde la cima de Karakate y concluirá en Plaza Zaharra con un hamaiketako para las y los participantes (Quienes deseen tomar parte pueden apuntarse hasta la jornada de hoy rellenando el formulario divulgado para tal fin a través de Internet).

Por otro lado, la asociación Baso Biziak y Lurgaia Fundazioa han organizado una plantación de árboles en Sagar Erreka. Quienes deseen tomar parte en esta actividad (la cita será a las 9.30 horas junto a la empresa Gol) pueden apuntarse hasta hoy enviando un mensaje a soraluzekobasobiziak@gmail.com.

Los actos del domingo se completarán con una sesión para bailar swing al ritmo de la música del grupo arrasatearra Erromintxelak. Esa cita será a las 13.00 horas en la plaza.

