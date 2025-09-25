Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mujeres de diferentes edades y orígenes durante la presentación del programa de actividades. PLAENTXIA.EUS

Soraluze

La Escuela de Empoderamiento presenta su programa y abre el plazo de inscripciones

Jabi Leon

soraluze.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

Tras el éxito de las programaciones presentadas desde su inicio en abril del año pasado, la Escuela de Empoderamiento de las mujeres de Soraluze ha presentado el programa de actividades que ha diseñado para la temporada de otoño-invierno.

La programación organizada para los próximos cuatro meses (hasta finales de enero del próximo año incluye la exposición fotográfica 'Xerka' (se abrirá con una charla el 9 de octubre), un taller de xilografía, una sesión de cinefórum feminista, varios cursos (para fortalecer el suelo pélvico, de cosmética natural, de nutrición saludable, para compartir saberes y sabores sobre repostería...) y un encuentro dirigido a todas las mujeres de Soraluze.

La programación completa con detalles de las actividades (día, hora, idioma y lugar) se puede consultar en la web municipal; así como en el folleto que se hará llegar en los próximos días a todos los hogares del pueblo.

La inscripción para las distintas actividades (todas gratuitas) se puede realizar hasta el 5 de octubre rellenando el formulario online o acudiendo a las oficinas municipales (de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 horas).

Para recibir más información se puede llamar al 943 753 043 o escribir a harrera@soraluze.eus.

