EAJ-PNV denuncia «la falta de rumbo y liderazgo» del Gobierno y reivindica su labor en la oposición

Jabi Leon soraluze. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

EAJ-PNV de Soraluze ha aprovechado que ya se ha alcanzado el ecuador de la legislatura para hacer su particular balance de la gestión municipal.

En su valoración, los jeltzales denuncian «la falta de rumbo y liderazgo del Gobierno municipal de EH Bildu» y reivindican su labor «constructiva» en la oposición.

Según el PNV, «dos años después de que EH Bildu accediera al gobierno local con el lema 'Piztu Soraluze', la realidad es que el municipio sigue sin un plan estratégico, sin iniciativa y sin proyectos propios que respondan a las necesidades del pueblo».

Los jeltzales consideran que «a pesar de gestionar con mayoría absoluta, con dos miembros liberados a jornada completa y con un remanente de 1,3 millones de euros en caja, el Gobierno local ha mostrado una preocupante incapacidad de liderazgo y gestión». Más aún, aseguran que «los principales hitos que han transformado y seguirán transformando Soraluze en este tiempo provienen de la gestión anterior del PNV, que diseñó, acordó y aseguró la financiación de proyectos clave».

Entre dichos «hitos», los jeltzales destacan «el nuevo parque de agua en Etxaburueta, la cubierta multiusos de SAPA, el nuevo puente de Gabolats, el ascensor panorámico del colegio público Plaentxi, la regeneración integral de Ezozibidea, la próxima construcción de 29 viviendas VPO en Pascual Churruca, el despliegue de la comunidad energética local, la renovación de calles y asfaltados en diferentes zonas (Olea, Zeleta, Atxuri y polígono de Mendiola), la plantación de 1.320 árboles en terrenos municipales o la renovación del adoquinado de la calle Baltegieta».

Dichos proyectos, que ya están en marcha o finalizados, «demuestran que cuando hay planificación, trabajo serio y acuerdos institucionales, el pueblo avanza», aseguran desde EAJ-PNV, que también reivindica la labor «para mejorar bienestar y calidad de vida de los soraluzetarras» que está realizando desde la oposición.