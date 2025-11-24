Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

Donantes homenajeará a seis soraluzetarras este viernes, tras la última sesión de 2025

la cita será este viernes, de 16.30 a 20.30, en el hogar Itxaropena

Jabi Leon

soraluze.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

La delegación que Donantes de Sangre tiene en Soraluze anima a la ciudadanía a participar en la última sesión para la realización de extracciones de este año, que tendrá lugar el próximo viernes (de 16.30 a 20.30 horas) en el hogar Itxaropena.

Como es habitual, las personas interesadas en donar sangre deberán reservar cita previamente (hoy y mañana se puede reservar cita a través de la web gotatanta.eus y a partir del miércoles llamando al número de teléfono 943 007 885).

La delegación local de Donantes aprovechará la última sesión de extracciones del 2025 para homenajear a 6 soraluzetarras que han alcanzado una cifra significativa de donaciones este año.

Las personas que serán homenajeadas y recibirán la insignia de la asociación son Juan Carlos Arizaga, Federico Cuenca, Raúl Santos y Endika Zubizarreta (por 25 donaciones ), Beroska Zarobe (40 donaciones ) y Víctor Laskurain (50 donaciones).

