La Diputación está «trabajando activamente» en el proyecto del bidegorri Soraluze-Maltzaga

El alcalde de Soraluze, Unai Larreategi, y la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Borinaga, se reunieron el pasado lunes en la sede que la Diputación de Gipuzkoa tiene en Donostia con el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira.

Dicho encuentro, que había sido solicitado por el PSE-EE para abordar la movilidad sostenible en Soraluze, sirvió para analizar la situación en la que se encuentra una reivindicación histórica de las vecinas y los vecinos de Soraluze y del resto de las localidades de Debabarrena: el proyecto del bidegorri entre Maltzaga y Soraluze.

El portavoz foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, aseguró ser consciente de que ese bidegorri «es el único tramo que falta para poder conectar mediante vías de uso ciclista y peatonal localidades como Eibar y Elgoibar con Soraluze y con la comarca de Debagoiena».

De hecho, el propio Asensio trasladó a los representantes del Ayuntamiento de Soraluze que el departamento que lidera está «trabajando activamente» en el proyecto.

Sabedores de que se trata de un trazado «técnicamente muy complicado», los responsables del departamento foral de Sostenibilidad explicaron que «el objetivo es darle el mejor encaje posible en el terreno y avanzar en una solución que permita su ejecución en el menor plazo de tiempo posible».

Aunque en la reunión no se avanzó ninguna fecha ni sobre el proceso de licitación de las obras ni sobre la ejecución de las mismas, la portavoz del PSE-EE en el Consistorio de Soraluze, Patricia Borinaga, ha valorado «muy positivamente» el encuentro con los representantes forales.

Borinaga destaca «la disposición y el compromiso» mostrados por el departamento de Sostenibilidad, que «ha reafirmado su voluntad de impulsar el bidegorri entre Maltzaga y Soraluze y, en consecuencia, infraestructuras sostenibles que mejoren la movilidad comarcal».