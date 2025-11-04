Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Patricia Borinaga, Unai Larreategi, José Ignacio Asensio y Mónica Pedreira en la reunión del pasado lunes.

Soraluze

La Diputación está «trabajando activamente» en el proyecto del bidegorri Soraluze-Maltzaga

El diputado José Ignacio Asensio asegura que el objetivo es «darle el mejor encaje posible en el terreno y avanzar en una solución que permita su ejecución lo antes posible»

Jabi Leon

soraluze.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

El alcalde de Soraluze, Unai Larreategi, y la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Borinaga, se reunieron el pasado lunes en la sede que la Diputación de Gipuzkoa tiene en Donostia con el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira.

Dicho encuentro, que había sido solicitado por el PSE-EE para abordar la movilidad sostenible en Soraluze, sirvió para analizar la situación en la que se encuentra una reivindicación histórica de las vecinas y los vecinos de Soraluze y del resto de las localidades de Debabarrena: el proyecto del bidegorri entre Maltzaga y Soraluze.

El portavoz foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, aseguró ser consciente de que ese bidegorri «es el único tramo que falta para poder conectar mediante vías de uso ciclista y peatonal localidades como Eibar y Elgoibar con Soraluze y con la comarca de Debagoiena».

De hecho, el propio Asensio trasladó a los representantes del Ayuntamiento de Soraluze que el departamento que lidera está «trabajando activamente» en el proyecto.

Sabedores de que se trata de un trazado «técnicamente muy complicado», los responsables del departamento foral de Sostenibilidad explicaron que «el objetivo es darle el mejor encaje posible en el terreno y avanzar en una solución que permita su ejecución en el menor plazo de tiempo posible».

Aunque en la reunión no se avanzó ninguna fecha ni sobre el proceso de licitación de las obras ni sobre la ejecución de las mismas, la portavoz del PSE-EE en el Consistorio de Soraluze, Patricia Borinaga, ha valorado «muy positivamente» el encuentro con los representantes forales.

Borinaga destaca «la disposición y el compromiso» mostrados por el departamento de Sostenibilidad, que «ha reafirmado su voluntad de impulsar el bidegorri entre Maltzaga y Soraluze y, en consecuencia, infraestructuras sostenibles que mejoren la movilidad comarcal».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación está «trabajando activamente» en el proyecto del bidegorri Soraluze-Maltzaga

La Diputación está «trabajando activamente» en el proyecto del bidegorri Soraluze-Maltzaga