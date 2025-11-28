Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soraluze

Diablues & Bluezifer actuará este mediodía en Plaza Barrixa junto a varios miembros de la Musika Eskola

Jabi Leon

soraluze.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Las personas aficionadas a la música negra tendrán este sábado una cita en Plaza Barrixa de Soraluze, que a las 13.00 horas acogerá un concierto muy especial. En el mismo, la banda bergararra Diablues & Bluezifer actuará junto con representantes de la Musika Eskola de la localidad.

Según explican desde el Consistorio soraluzetarra, el espectáculo musical programado para la jornada de hoy en el pueblo se enmarca en las actuaciones del proyecto 'Bideak'; una iniciativa de la discográfica Gaztelupeko Hotsak que «pretende unir las expresiones culturales contemporáneas, la improvisación y la participación de la comunidad local».

La actuación organizada para este sábado en el marco de 'Bideak' ofrecerá a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar con diferentes melodías de blues; en las que instrumentos como la armónica, la trompeta, la guitarra o el contrabajo tendrán su lógica cuota de protagonismo.

El grupo bergararra Diablues & Bluezifer está formado por Mikel Etxeberria, Asier Elortza, Nagore Sanz y Aitor Aranburu; músicos conocidos en Soraluze.

