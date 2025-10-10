Se culmina la cobertura de la pista de pádel con una inversión de 55.500 euros

J. L. soraluze. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Soraluze sigue trabajando con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas existentes en la localidad. La última actuación acometida en ese sentido se llevó a cabo la pasada semana y consistió en instalar una cubierta en la pista de pádel.

Con esta actuación, que ha sido materializada por la empresa Aragonesa de Carpas S.L. y ha supuesto una inversión de 55.497 euros, el Consistorio soraluzetarra da respuesta a una demanda recurrente de las personas usuarias de la pista de pádel local; toda vez que no podían utilizarla los días de lluvia.

Una vez culminados los trabajos para la cobertura de la pista, desde el Ayuntamiento invitan al conjunto de la ciudadanía a hacer uso del equipamiento deportivo.

Al igual que hasta ahora, las personas interesadas en utilizar la pista de pádel pueden realizar la reserva en la recepción del polideportivo municipal Arane, bien de forma presencial, bien llamando al número de teléfono 943 752 466.

La tarifa de la pista de pádel para las personas abonadas al polideportivo municipal es de «un euro por persona y hora»; y para las personas no abonadas de «5 euros por persona y hora».