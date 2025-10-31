El Consistorio da por terminada la redacción del Plan de Accesibilidad del municipio

El Ayuntamiento de Soraluze ha dado por finalizado el trabajo de redacción del Plan Integral de Accesibilidad Universal del municipio; que ha sido materializado por la empresa Projekta Contract SCP.

La redacción del Plan de Accesibilidad de Soraluze ha tenido un coste de 14.883 euros, de los que el 70,25% ha sido financiado a través de una subvención concedida por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

En cualquier caso, el documento que se acaba de culminar ha sido redactado «desde el punto de vista de analizar las necesidades para revitalizar el pueblo desde la recuperación de espacios para la actividad económica y el ocio».

Todo ello, con el objetivo de «mejorar la calidad de vida de las y los soraluzetarras».

Los documentos

Elaborado para el periodo comprendido entre los años 2026 y 2029, el denominado Plan Integral de Accesibilidad Universal de Soraluze está conformado por los siguientes documentos: Memoria; Plan de actuación para hacer más accesible el municipio; Plan de actuación para hacer más accesible el ayuntamiento; Criterios normativos y recomendaciones; y Participación.

Todos esos documentos están a disposición de la ciudadanía en la web soraluze.eus.