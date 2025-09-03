El Consistorio mejorará en otoño el estado del adoquinado existente entre Baltegieta 22 y la renovada nave de la SAPA

Jabi Leon Soraluze. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10

En vista de que la Agencia Vasca del Agua (URA) está a punto de culminar las obras para la sustitución del puente de Gabolats, el Ayuntamiento de Soraluze ha querido aprovechar esa intervención para mejorar el aspecto que ofrecen las inmediaciones del puente.

Con ese fin, el Consistorio prevé llevar a cabo diversas plantaciones «tanto en la grada interior de la nave de la SAPA que ha sido recuperada para el esparcimiento de la ciudadanía como en la zona fluvial». Además, procederá a mejorar el estado del adoquinado existente entre la SAPA y el número 22 de la calle Baltegieta.

De hecho, mañana mismo acaba el plazo para presentar propuestas a la licitación puesta en marcha por el Consistorio con el objetivo de acometer el proyecto de mejora del adoquinado en el citado espacio.

Según las previsiones esos trabajos se llevarán a cabo «en otoño» y se prolongarán «durante cinco semanas como máximo».

Las obras, que tienen un presupuesto de 104.325 euros (IVA incluido) consistirán en retirar los adoquines en una superficie de 613 metros cuadrados para, posteriormente, «acondicionar una base de hormigón con mallazo y volver a colocar los adoquines». Eso sí, a la altura de los números 22, 24 y 26 de Baltegieta y en una superficie de 38 metros cuadrados se pondrán adoquines nuevos «para garantizar la accesibilidad»; pero en el ámbito restante se recolocará el adoquinado retirado previamente con mortero.