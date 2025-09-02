El Consistorio inicia un proceso para estudiar de manera integral el paisaje fluvial de la localidad

Las viviendas del casco histórico situadas junto al río Deba conforman una de las imágenes más reconocibles de Soraluze.

Jabi Leon SORALUZE. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Soraluze anunció ayer la puesta en marcha de un novedoso proceso encaminado a estudiar de manera integral el paisaje fluvial de la localidad. Una vez materializado, dicho estudio se utilizará para el desarrollo de un Plan Estratégico «para la implantación del río como verdadero eje vertebrador e integrador del día a día de los y las soraluzetarras».

El proceso para realizar un estudio integral del paisaje fluvial de Soraluze arranca ahora con una fase inicial que contempla la realización de entrevistas «a expertos, ciudadanos y agentes locales» para recoger «historias, conocimientos y puntos de vista relacionados con el río de Soraluze».

El equipo de paisajistas contratado por el Consistorio para la realización del citado estudio integral será el encargado de llevar a cabo las entrevistas.

Estas se realizarán durante el mes de septiembre y las personas o agentes interesados en compartir su conocimiento sobre el tema pueden solicitar cita hasta el día 15 de este mes llamando al número de teléfono 943 753 043 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico udala@soraluze.eus.

En cualquier caso, con el estudio integral que acaba de poner en marcha el Consistorio pretende «entender cuál es el espacio del río en toda su influencia, como corredor ecosocial».

No en vano, el paisaje fluvial incluye «el cauce fluvial, la flora y fauna asociada, los arroyos que descienden al río, el desarrollo urbanístico que lo acompaña, los paseos y caminos, las edificaciones y elementos patrimoniales, la mirada y memoria del pueblo ligado a la convivencia con el río, y los riesgos».

Las conclusiones de dicho estudio servirán para redactar un Plan Estratégico en el que «se definirán las zonas del paisaje fluvial que puedan ser de interés para el desarrollo de las acciones de conservación, restauración y/o regeneración en base a criterios paisajísticos».

Con dicho plan el Ayuntamiento pretende garantizar una visión integral del río, es decir, «que abarque aspectos ambientales, hidráulicos, culturales, urbanísticos, sociales o históricos». Y es que, en su opinión, «solo así se podrá construir una base de conocimiento que haga entender lo que necesita el municipio y sus habitantes».